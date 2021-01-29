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Пассажиры и персонал в маска в терминале прибытия в тбилисском аэропорту

Грузия откроет въезд для иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1709)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250741492/Gruziya-otkroet-vezd-dlya-inostrantsev-proshedshikh-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19.html

Количество вакцинированных людей в мире растет и это наша главная, приоритетная группа, считает министр

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузию будут пускать всех иностранцев, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Marina Listseva
Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля

С определенными послаблениями в страну также могут попасть граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.

"Мы принимаем к сведению, что количество вакцинированных людей в мире растет и это наша главная, приоритетная группа…" – подчеркнула Турнава.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы.

С 1 февраля власти страны планируют возобновление регулярного авиасообщения между Грузией и другими странами.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1709)
Теги:
Натия Турнава, Туризм, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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