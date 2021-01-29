Грузия откроет въезд для иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19

Количество вакцинированных людей в мире растет и это наша главная, приоритетная группа, считает министр

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузию будут пускать всех иностранцев, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге.

С определенными послаблениями в страну также могут попасть граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.

"Мы принимаем к сведению, что количество вакцинированных людей в мире растет и это наша главная, приоритетная группа…" – подчеркнула Турнава.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы.

С 1 февраля власти страны планируют возобновление регулярного авиасообщения между Грузией и другими странами.