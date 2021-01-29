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Эпидемия коронавируса COVID - люди на улице в масках

В Грузии впервые за три месяца зафиксирован самый низкий показатель инфицирования COVID-19

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (758)
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Эпидситуация в стране демонстрирует позитивную динамику – 29 января показатель инфицирования составил 3,5%, хотя всего несколько дней назад был выше 10 процентов

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии зафиксирован самый низкий показатель положительных случаев на коронавирус в течение последних трех месяцев – 3,5%, заявил на брифинге в пятницу глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние две недели же, как отметил эпидемиолог, этот показатель составляет 5,8%.

"Сегодня за последние три месяца у нас самый низкий показатель положительности – 3,5%. За последние семь дней – 4,7%, а за 14 дней – 5,8%. Как известно, в плане стабильности мы обращаем особое внимание на показатели за 14 и 7 дней", – заявил Гамкрелидзе.

Как показывает статистика, динамика эпидситуации в Грузии довольно интересная. К примеру, с 23 октября до 5 ноября показатель положительности случаев на коронавирус составлял 19%, 6-19 ноября – 24%, с 20 ноября до 3 декабря в стране был пик – 30%, когда почти каждый третий протестированный оказался инфицированным. 4-7 декабря показатель начал снижаться и составил 22%, 18-31 декабря – 14,5%, 1-14 января – 10,5%, а 15-28 января – 5,8%.

В Грузии за минувшие сутки выявили 669 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 256 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 247 тысяч, скончались 3 148 человек.

На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев коронавируса.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (758)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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