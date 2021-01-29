В Тбилиси от коронавируса скончался ученик десятого класса

У подростка, который был доставлен в столицу в тяжелом состоянии из Батуми, были проблемы со здоровьем, и коронавирус дал осложнения. Спасти его врачам не удалось

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В одной из клиник Тбилиси из-за осложнений, развившихся в результате коронавирусной инфекции, скончался ученик десятого класса, сообщает телекомпания Rustavi-2.

По данным канала, у подростка было сопутствующее заболевание, из-за которого его состояние ухудшилось, он скончался в клинике "Эвекс" в Тбилиси.

Как выяснилось, подростка перевезли в столицу из Батуми. Министр здравоохранения Аджарии Майя Хаджишвили подтвердила, что у подростка были проблемы со здоровьем.

"Последний год в Аджарии учеба проходит в дистанционном режиме, и, соответственно, он не ходил в школу. У нас есть информация о том, что у него были определенные проблемы со здоровьем, однако воздержусь от деталей", - заявила Хаджишвили.

В Грузии за минувшие сутки скончался 21 пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 148 человек.