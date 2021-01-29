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Подготовка школ к новому учебному году

Школа или дистанционка? Родителям школьников Грузии вновь дают право выбора

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (531)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250744628/Shkola-ili-distantsionka-Roditelyam-shkolnikov-Gruzii-vnov-dayut-pravo-vybora.html

В некоторых городах страны вопрос - продолжить учебу в очном или заочном формате - смогут решать родители школьников и их учителя

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии вновь дает возможность родителям школьников выбрать желаемый метод образования — то есть продолжить учебу в классах или остаться на дистанционном режиме обучения, заявила замминистра образования Екатерина Дгебуадзе.

Это касается школ Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. В том случае, если учителям придется проводить дистанционные уроки, по решению министерства, они получат соответствующую надбавку.

 

В ведомстве отмечают, что в вышеперечисленных городах школьники 1-4 классов обязаны ходить в школу. Однако в том случае, если все ученики и учителя или хотя бы 60% от общего количества учеников и учителей конкретного класса примут решение о продолжении дистанционного обучения, то оно будет им обеспечено.

Родители, которые хотят, чтобы их дети продолжили учебу онлайн, должны обратиться к администрации школы и пройти регистрацию на сайте www.Online.emis.ge.

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© Sputnik / STRINGER
В Тбилиси от коронавируса скончался ученик десятого класса

С 1 февраля в Грузии учебный процесс возобновляется во всех школах страны, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, где эпидположение остается напряженным. В школах этих городов учебный процесс в классах возобновится в том случае, если показатель новых положительных случаев коронавируса снизится до 4% и данный уровень будет держаться в течение семи дней.

По словам Дгебуадзе, школы, в которых учебный процесс продолжится в классах, имеют все нужные ресурсы, соответственно общеобразовательные учреждения полностью готовы к приему учеников.

Кроме того, школы сами могут определить продолжительность уроков, создать гибкий график смен, внедрить собственную смешанную модель обучения с учетом безопасности учеников и школьной инфраструктуры.

Учебные заведения во время планирования процесса учебы для разгрузки школ должны сделать рабочим днем субботу. Школа также обязана обеспечить индивидуальную или групповую работу с теми учениками, которые не могли подключиться к дистанционному обучению.

Что же касается тестирования учителей, то, согласно протоколу, разработанному с Минздравом Грузии, минимум 20% педагогов и административного персонала будут тестироваться на наличие COVID-19 раз в две недели. Для того, чтобы обеспечить обязательное тестирование всех лиц, трудоустроенных в школах, они должны быть зарегистрированы на сайте www.labour.moh.gov.ge.

Учеба в школах Грузии прекратилась весной 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса. Осенью учащиеся вернулись в учебные заведения, но ненадолго. После ухудшения эпидситуации правительству пришлось поэтапно закрывать те школы, в которых фиксировались новые случаи коронавируса.

Темы:
Образование в Грузии (531)


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