Япония передала Грузии новые реанимобили европейского стандарта

Новые реанимобили будут размещены в четырех регионах Грузии, что сделает медицинскую помощь еще доступнее

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Посольство Японии в Грузии передало Центру координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи четыре новых реанимобиля европейского стандарта.

По этому поводу прошло мероприятие в Национальном учебном центре семейной медицины Министерства здравоохранения, где присутствовали заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цоцколаури, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Грузии Имамура Аки.

photo: Emergency Coordination and Emergency Assistance Center / FB Япония передала Грузии четыре новых реанимобиля

Цоцколаури отметил, что сегодняшний день очень важен для отношений между двумя странами, поблагодарив правительство и посольство Японии. Заместитель министра также сказал, что новые реанимобили будут размещены в четырех регионах Грузии, что сделает медицинскую помощь еще доступнее.

По словам же посла Имамура Акира, новые реанимобили смогут еще более улучшить качество лечения в период пандемии.

photo: Emergency Coordination and Emergency Assistance Center / FB Япония передала Грузии четыре новых реанимобиля

"В знак дружбы японского народа мы передали четыре высококлассных реанимобиля в Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Это особенно важно в условиях пандемии, когда обостряются хронические заболевания, особенно у пожилых людей, а реанимобили смогут сократить время ожидания и, следовательно, риск для жизни. Я надеюсь, что эта поддержка со стороны Японии облегчит систему скорой медицинской помощи", - сказал Имамура Акира.

В ведомстве отмечают, что они активно работают с донорскими организациями для обновления своего автопарка. В прошлом году ведомство получило 60 новых автомобилей, которые будут задействованы поэтапно, по мере необходимости.