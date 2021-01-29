"Потерпите" - ответ главы Минэкономики рестораторам Грузии

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Правительство Грузии осознает сложнейшее положение ресторанного бизнеса в стране, но их открытие полностью зависит от эпидемиологической ситуации, заявила глава Минэкономики страны Натия Турнава на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

30 января более 100 ресторанов Грузии приостановят сервис доставки на 24 часа и присоединятся к акции протеста у здания Дома правительства. По словам рестораторов, бизнес в упадке и еле сводит концы с концами, поэтому требуют от властей позволить возобновить работу в нормальном режиме в кратчайшие сроки.

"Нам нужно немного больше терпения, и я понимаю их протест. Понимаю, что их протест - это не какой-то политизированный акт, а протест, вызванный их внутренними проблемами. Мы сделаем все возможное, чтобы открыть открытые пространства в ресторанах, как только позволит эпидемиологическая ситуация… Исходя из этого, как только представится возможность, мы это сделаем, также, как и в Аджарии. Аджария хороший пример, и это распространится и на другие регионы", - сказал Турнава.

Турнава отметила, что власти ведут интенсивные консультации с бизнес-сектором и знают, с какими тяжелыми проблемами они столкнулись. Тем не менее, исходя из большого риска инфицирования посетителей ресторанов и баров, власти не хотят принимать поспешных решений.

"Мы работаем с ними, объяснили, почему мы стараемся не называть конкретную дату. Эта дата может быть более оптимистичной, чем мы думаем сегодня. Самое главное, что они поняли нашу логику, что еженедельно пересматривается показатель заболеваемости. Сегодня у нас позитивная тенденция, и мы должны постараться ее сохранить", - отметила Турнава.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.

Глава Минэкономики подчеркнула, что вернуться к нормальной жизни и ситуации, которая была до пандемии, нельзя за один день. Именно поэтому было принято решение о поэтапном снятии ограничений.

На сегодняшний день все кафе и рестораны в Грузии работают только с доставкой или на вынос. С 1 февраля по решению правительства только в Аджарии заработают объекты питания. При этом работники ресторанов должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. Решение открыть рестораны и кафе только в одном регионе вызвало недовольство представителей ресторанного бизнеса.