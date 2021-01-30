Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 676

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 441 пациент

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 676. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 257 632 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 441 человек, с начала пандемии вылечились 248 537 пациентов. Скончались 3 159.

За сутки сделано 19 989 тестов, из них 13 126 на антиген и 6 863 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 530 человек, в стационарах – 2 694, в ковид-гостиницах – 311.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.