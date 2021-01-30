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Эпидемия коронавируса - женщины в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 676

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (763)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210130/250750733/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-676.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 441 пациент

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 676. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 257 632 случая заражения.

Вакцина компании AstraZeneca
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 441 человек, с начала пандемии вылечились 248 537 пациентов. Скончались 3 159.

За сутки сделано 19 989 тестов, из них 13 126 на антиген и 6 863 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 530 человек, в стационарах – 2 694, в ковид-гостиницах – 311.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (763)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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