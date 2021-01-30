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Всеобщая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии 30 января 2021 года

Дайте нам работать: представители ресторанов и туристического бизнеса вышли протестовать

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с 1 февраля несмотря на запрет

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Представители сферы туризмы и объектов питания вышли на акцию в центр Тбилиси с требованием снятия ограничений, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Около 200 человек собрались на Площади Свободы и прошли шествием до здания правительственной канцелярии.

Закрытые рестораны и кафе. Ресторанчики в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Наш бизнес умирает", "Мы не выдержим продолжения ограничений", "Дайте нам работать" – так участники акции объясняют причину протеста.

Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с 1 февраля несмотря на запрет.

К представителям бизнеса присоединились представители оппозиции и гражданского сектора.

Все они требуют снятия всех ограничений с 1 февраля. С этой позицией не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что в Тбилиси эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения.

Из зафиксированных за последние сутки случаев коронавируса на Тбилиси приходится треть заражений.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Туризм, Ресторан, Грузия, Протест, Акция протеста


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