Дайте нам работать: представители ресторанов и туристического бизнеса вышли протестовать

Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с 1 февраля несмотря на запрет

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Представители сферы туризмы и объектов питания вышли на акцию в центр Тбилиси с требованием снятия ограничений, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Около 200 человек собрались на Площади Свободы и прошли шествием до здания правительственной канцелярии.

"Наш бизнес умирает", "Мы не выдержим продолжения ограничений", "Дайте нам работать" – так участники акции объясняют причину протеста.

Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с 1 февраля несмотря на запрет.

К представителям бизнеса присоединились представители оппозиции и гражданского сектора.

Все они требуют снятия всех ограничений с 1 февраля. С этой позицией не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что в Тбилиси эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения.

Из зафиксированных за последние сутки случаев коронавируса на Тбилиси приходится треть заражений.