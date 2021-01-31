Число выявленных за сутки в Грузии случаев коронавируса продолжает снижаться

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписан 491 пациент

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 479. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 258 111 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 491 человек, с начала пандемии вылечились 249 028 пациентов. Скончались 3 178. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За сутки сделано 12 700 тестов, из них 7 777 на антиген и 4 923 ПЦР-теста.

В карантине в настоящее время находятся 545 человек, в стационарах – 2 677, в ковид-гостиницах – 304.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.