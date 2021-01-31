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Тенгиз Церцвадзе

Инфекционист: Путь к снятию ограничений - это не акции, а вакцинация

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (767)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210131/250755383/Infektsionist-Put-k-snyatiyu-ogranicheniy---eto-ne-aktsii-a-vaktsinatsiya.html

За последнюю неделю удалось добиться стабильной эпидемиологической ситуации, когда ежедневный показатель новых инфицированных снизился до 3,4%, заявил врач

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Путь к снятию ограничений - это не требования, протестные акции и претензии, а вакцинация, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Всю прошлую неделю в Тбилиси одна за одной проходили акции протеста против ограничений. На улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

Церцвадзе отметил, что путь к успешной борьбе с пандемией лежит через всеобщую вакцинацию.

Всеобщая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии 30 января 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Израиль провел повторную вакцинацию 1,2 млн человек и добился отличных результатов. Из двух с половиной миллионов вакцинированных заболели 20 человек - 0,01%, остальные не заразились. Это уникальный результат, который напрямую доказывает нам, что мы должны отбросить все суеверия, все политические , религиозные, медицинские мотивы, и мы должны знать, что вакцинация абсолютно безопасна, вакцинация эффективна для защиты от коронавируса", - сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

По его словам, эффективность вакцины уже превышает 95%.

Главный инфекционист Грузии, который и сам перенес коронавирус, обратился к населению и еще раз напомнил, что ограничения нужно снимать "осторожно и с учетом конкретной эпидемиологической ситуации".
Курьер службы быстрой доставки в медицинской маске. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Люди хотят, чтобы сразу сняли все ограничения, потому что людям трудно, у них снизился экономический доход, бизнесу непросто, горным курортам, ресторанному бизнесу, остановка общественного транспорта доставляет неудобства населению с точки зрения передвижения, и они требуют, в том числе на акциях протеста, снятия ограничений, что я нахожу неверным", - сказал Церцвадзе.

По его словам, если на вакцинацию согласится не 40%, а 60-65 % населения Грузии, то именно это обеспечит практически полное поражение пандемии, а значит и снятие всех ограничений.

Церцвадзе отметил, что за последнюю неделю удалось добиться стабильной эпидемиологической ситуации, когда ежедневный показатель новых инфицированных снизился до 3,4%.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (767)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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