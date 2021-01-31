Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Из 479 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, в Тбилиси зарегистрирован 191 случай, сообщает пресс-служба аппарата правительства.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|90
|Самегрело - Земо Сванети
|44
|Кахети
|31
|Шида Картли
|28
|Квемо Картли
|27
|Аджария
|25
|Гурия
|24
|Мцхета-Мтианети
|10
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|1
По предоставленной информации, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа по стране было проведено 12 700 тестов, в том числе 7777 экспресс-тестов на антигены и 4923 ПЦР-теста.
На данном этапе в стране фиксируется 5 879 активных случаев заражения, из которых 2677 человек находятся на лечении в клиниках, 304 пациента находятся в ковид-гостиницах, 2 898 человек проходят лечение дома. 545 человек помещены в зоны карантина, 16 316 человек находятся в самоизоляции.Состояние 573 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек, из них 125 в Тбилиси, двое Аджарии, 14 в Имерети.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 258 111 случаев инфицирования.