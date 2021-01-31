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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках

Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (767)
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Состояние 573 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек, из них 125 в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Из 479 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, в Тбилиси зарегистрирован 191 случай, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 90
Самегрело - Земо Сванети 44
Кахети 31
Шида Картли 28
Квемо Картли 27
Аджария 25
Гурия 24
Мцхета-Мтианети 10
Самцхе-Джавахети 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

 

По предоставленной информации, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа по стране было проведено 12 700 тестов, в том числе 7777 экспресс-тестов на антигены и 4923 ПЦР-теста.

На данном этапе в стране фиксируется 5 879 активных случаев заражения, из которых 2677 человек находятся на лечении в клиниках, 304 пациента находятся в ковид-гостиницах, 2 898 человек проходят лечение дома. 545 человек помещены в зоны карантина, 16 316 человек находятся в самоизоляции.

Состояние 573 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек, из них 125 в Тбилиси, двое Аджарии, 14 в Имерети.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 258 111 случаев инфицирования.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (767)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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