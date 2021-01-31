Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

Состояние 573 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек, из них 125 в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Из 479 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, в Тбилиси зарегистрирован 191 случай, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 90 Самегрело - Земо Сванети 44 Кахети 31 Шида Картли 28 Квемо Картли 27 Аджария 25 Гурия 24 Мцхета-Мтианети 10 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

По предоставленной информации, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа по стране было проведено 12 700 тестов, в том числе 7777 экспресс-тестов на антигены и 4923 ПЦР-теста.

На данном этапе в стране фиксируется 5 879 активных случаев заражения, из которых 2677 человек находятся на лечении в клиниках, 304 пациента находятся в ковид-гостиницах, 2 898 человек проходят лечение дома. 545 человек помещены в зоны карантина, 16 316 человек находятся в самоизоляции.

Состояние 573 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек, из них 125 в Тбилиси, двое Аджарии, 14 в Имерети.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 258 111 случаев инфицирования.