Работники торговых центров должны проходить обязательный ковид-тест

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. С завтрашнего дня по всей стране восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале, заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров. Кроме того в Аджарии разрешается работа объектов питания открытого типа. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то здесь речь идет об открытии лишь ТЦ и непродовольственных магазинов.

При этом до 1 марта по всей стране по-прежнему будут закрыты тренажерные залы и бассейны.

По словам Перадзе, руководство торговых объектов приступило к обязательному тестированию сотрудников, все затраты за него в феврале возьмет на себя государство.

"20% сотрудников должны проходить тестирование каждые 14 дней. Затраты на тестирование в феврале полностью покроет государство. А с 1 марта частный сектор постепенно начнет участвовать в процессе тестирования персонала", - сказал Перадзе журналистам.

Он также подчеркнул, что общественный транспорт пока открывается лишь в тех городах, где плотность населения не очень высока, а также учитывается эпидемиологическая ситуация, где положительный показатель менее 4%.

Согласно решению правительства, снятые ограничения продолжат действовать в Батуми, Гори, Телави, Поти и Телави в выходные дни. По субботам и воскресеньям по-прежнему будет остановлен общественный транспорт, не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави закроются торговые центры.