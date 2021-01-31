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Предновогодняя торговля. Термоскрининг и дезинфекция рук в торговом центре Ист Пойнт

Работники торговых центров должны проходить обязательный ковид-тест

© Sputnik / STRINGER
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С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. С завтрашнего дня по всей стране восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале, заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров. Кроме того в Аджарии разрешается работа объектов питания открытого типа. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то здесь речь идет об открытии лишь ТЦ и непродовольственных магазинов.

Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
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При этом до 1 марта по всей стране по-прежнему будут закрыты тренажерные залы и бассейны.

По словам Перадзе, руководство торговых объектов приступило к обязательному тестированию сотрудников, все затраты за него в феврале возьмет на себя государство.

"20% сотрудников должны проходить тестирование каждые 14 дней. Затраты на тестирование в феврале полностью покроет государство. А с 1 марта частный сектор постепенно начнет участвовать в процессе тестирования персонала", - сказал Перадзе журналистам.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Он также подчеркнул, что общественный транспорт пока открывается лишь в тех городах, где плотность населения не очень высока, а также учитывается эпидемиологическая ситуация, где положительный показатель менее 4%.

Согласно решению правительства, снятые ограничения продолжат действовать в Батуми, Гори, Телави, Поти и Телави в выходные дни. По субботам и воскресеньям по-прежнему будет остановлен общественный транспорт, не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави закроются торговые центры.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (769)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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