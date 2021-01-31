Состояние певца Темура Циклаури ухудшилось

Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа, коронавирус подтвердился у всей его семьи

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", певца и актера Темура Циклаури, которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось, об этом в Facebook написал внук артиста Андро Гогибедашвили.

"Друзья, мне стало известно, что в интернете опять появилась информация о смерти моего дедушки. Ситуация очень осложнилась и тяжелая, но он пока жив", - написал Гогибедашвили.

Циклаури проходит лечение в Горийском военном госпитале.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о кончине артиста, что вызвало недовольство близких Темура Циклаури. Они просят журналистов не публиковать непроверенную информацию.

74-летний Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семья, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга - Лили Згваури.

Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.

Темур Циклаури - с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года солист ансамбля "Иверия".

В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и др. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.