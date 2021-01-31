Жители региона Грузии требуют от властей открыть границу с Россией

Местные жители утверждают, что основной доход их семей - это деньги, заработанные в России, но из-за пандемии они уже год не могут работать

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) прошла акция протеста местных жителей с требованием открыть границу с Россией и Арменией, сообщает местная радиостанция NOR.

Люди, собравшиеся из разных сел муниципалитета, в которых в основном живут этнические армяне, просят помощи у правительства Грузии.

По данным СМИ, у акции нет конкретного организатора, люди просто пришли "высказаться о наболевшем".

"Если нам не дают выезжать и работать там, пусть откроют рабочие места здесь. Мы останемся и будем работать. Если так продолжится, то люди начнут воровать. Начнется воровство. У нас не осталось денег", - сказал один из участников акции.

Около 100 человек направили премьер-министру Грузии официальное письмо с просьбой вовремя открыть границы для улучшения социальной ситуации.

Местные жители утверждают, что основной доход их семей - это деньги, заработанные в России. Из-за пандемии они уже год не могут работать и содержать свои семьи. © photo: Sputnik / Anton Denisov Сколько валюты мигранты прислали в Грузию в 2020 году

По словам собравшихся, до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено, они будут периодически проводить акции.

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы в марте 2020 года и прекратила международное авиасообщение.

С 1 февраля власти приняли решение возобновить авиасообщение, однако сухопутные границы пока останутся закрыты.