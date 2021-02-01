Как будет жить Грузия с 1 февраля: снимается часть ограничений из-за коронавируса

В Аджарии начинают работать школы, в нескольких городах - общественный транспорт, а по всей стране открываются торговые центры и магазины

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. С 1 февраля в Грузии снимаются ряд ограничений, введенных 28 ноября из-за пандемии коронавируса.

Наибольшие послабления коснутся Аджарии, а наименьшие трех крупных городов страны Тбилиси, Рустави и Кутаиси.

Sputnik Грузия представляет вам весь список новшеств, которые вступят в силу с 1 февраля.

Магазины открыты

С 1 февраля во всех крупных городах страны откроются торговые центры и все магазины.

В магазинах одежды откроются примерочные, при этом число покупателей не должно превышать лимит 1 человек на 10 квадратных метров.

Чтобы получить возможность работать все работники крупных сетей магазинов, должны будут проходить тестирование на коронавирус раз в две недели.

Время работы магазинов и торговых центров будет с 9 до 7, кроме выходных.

Можно ехать

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Телави и Поти возобновится работа общественного транспорта.

При этом в Батуми во всех автобусах будет автоматическая проверка температуры пассажиров, желающих воспользоваться транспортом.

Открытые школы и детсады

В городах Батуми, Зугдиди, Гори, Телави и Поти возобновят работу детские сады и школы.

При этом в этих городах родители сами смогут выбрать будет ли их ребенок учится в классе или дистанционно.

Каждому школьнику и воспитаннику будут проверять температуру, а учителя и воспитатели – проходить тестирование на коронавирус.

Рестораны в Аджарии

Еще одно новшество ждет только Аджарскую АР. Во всей автономии смогут работать открытые рестораны и кафе.

Однако весь персонал должен будет проходить периодическую проверку на коронавирус.

Привет туристы

С 1 февраля Грузия открывает полностью свое небо для пассажирских авиарейсов.

В Грузию будут пускать по прилету всех иностранцев, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19.

С определенными послаблениями в страну также могут попасть граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.

Сухопутная граница Грузии остается закрытой.

Ограничения выходного дня

С 1 февраля по 1 марта все ограничения будут возвращаться на выходные дни.

В субботу воскресенье в крупных городах Грузии не будет ходить общественный транспорт и работать кафе и магазины.

Сервисы станут доступнее

С 1 февраля во всех городах Грузии можно будет после двухмесячного перерыва сдать практический экзамен на права.

Также агентство обслуживания МВД Грузии возобновит выдачу всех необходимых справок и разрешений, в том числе справку о судимости и разрешение на хранение огнестрельного оружия.

Сохраняющиеся ограничения

С 1 февраля в Грузии сохранится обязательный масочный режим, как на улице, так и в помещении. Также будет запрещено без специального разрешения выходить на улицу с 21:00 до 05:00.

В крупных городах сохраняется запрет на работу вещевых рынков, которые откроются 15 февраля.

По всей стране запрещена работа спортзалов, бассейнов, центров развлечений, кинотеатров, театров. За исключением Аджарской АР, рестораны имеют право работать только на вынос.

Кроме того, в стране запрещено проведение любых массовых мероприятий. До 1 марта закрыто междугороднее сообщении.