Исследования постковидного синдрома начинаются в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Исследования среди перенесших коронавирус в Грузии начнутся с 10 февраля, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По данным официальным данным, с начала пандемии в Грузии на утро 1 февраля выявлено 258 111 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 249 028 пациентов. Скончались 3 178. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

"Иногда пациент обращается к нам с постковидным синдромом или затянувшимся коронавирусом. Первый отличается от второго временем проявления симптомов, в случае постковидного синдрома симптомы проявляются через два месяца после излечения, но эти две патологии четко не разделены, – сообщил Церцвадзе.

По его словам, люди с постковидным симптомом в Грузии есть, они обращаются в клиники, в основном где они лечились, и врачи принимают таких пациентов, дают им рекомендации или оказывают помощь.

Эпидемиологи проверят 500 человек, которые лечились в разных клиниках.

"500 человек, перенесших коронавирус, будут обследованы как клинически, так и инструментально на все – легкие, сердце, почки, печень и мозг. Все будет проверено и по результатам будут подготовлены рекомендации", – сказал Церцвадзе.

При этом он отметил, что после исследования Минздрав Грузии подготовит программу о бесплатном лечении постковидного синдрома.

При постковидном синдроме, помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, наблюдаются также когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна. Кроме того перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.

Под ударом находится и сердечно-сосудистая система. Зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди. Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например, сыпь.