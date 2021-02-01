С 1 февраля упрощен въезд в Грузию: подробности для граждан и иностранцев

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Грузии упрощается как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, но, естественно, на определенных условиях.

С середины марта 2020 года Грузия закрыла сухопутные границы и воздушное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Позже, летом этого же года открыла въезд для граждан из так называемых стран "зеленого" списка, однако туристической отрасли Грузии это никак не помогло.

Тысячи людей, которые были трудоустроены в сфере туризма в одночасье остались без работы и достатка. Сейчас же возвращение регулярных рейсов и открытие въезда для иностранцев станет для них настоящим спасением.

Условия для иностранцев

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

Помимо этого, граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна могут въезжать в Грузию, в том числе транзитом, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. Через три дня необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест.

При этом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава призвала авиакомпании, которые возобновят регулярные рейсы в Грузию, не допускать на борт лиц, не имеющих с собой результаты ПЦР-теста или ковид-паспорт.

По решению Координационного совета, с учетом эпидемиологических рисков, действующий режим сохранится в отношении сухопутных границ. По поручению премьер-министра Георгия Гахария ведется работа по разработке правил въезда в страну через КПП, параллельно ведется мониторинг эпидемиологических тенденций, так что соответствующие решения будут приняты на основе детального анализа ситуации.

Условия для граждан Грузии

Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.

В случае, если у гражданина не будет при себе отрицательного ПЦР-теста, он подлежит обязательной восьмидневной изоляции.

К слову, раньше при въезде в страну гражданин Грузии должен предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти обязательную 8-дневную изоляцию. В случае его отсутствия, была предусмотрена 12-дневная изоляция.

Так что, согласно новым регуляциям, не только иностранцы смогут приезжать в Грузию, но и граждане страны смогут отправляться за рубеж.