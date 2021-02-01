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Первая тбилисская гимназия

Школы в Грузии сами будут решать, как организовать учебу

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (532)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210201/250759600/Rukovodstvo-shkol-mozhet-samostoyatelno-organizovyvat-uchebnyy-protsess.html

После возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать оставлять или нет детей на дистанционном обучении

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен могут самостоятельно определять школы, заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернутся в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то предположительно учебный процесс возобновится 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, то Межведомственный координационный совет рассмотрим возможность возобновления занятий в феврале.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Дгебуадзе не исключила, что если появится необходимость, занятия в школах будут проходить и по субботам.

"Министерство образования работало по всем направлениям и дало разрешение на защиту права учащихся на здоровье и образование. В это было вложено максимум ресурсов. Мы можем сказать родителям, что их дети будут защищены в школах, и чтобы они не опасались, что установленные нормы не будут соблюдены", – сказала Дгебуадзе журналистам.

Что касается вопроса тестирования сотрудников школ, то тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как и учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.

Ученикам будут измерять температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них будет зафиксирована повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол.

"Если мы посмотрим на статистику, она улучшается с каждым днем. Мы ожидаем, что если процентный показатель упадет ниже определенного уровня, в этом случае Координационный совет обсудит возобновление процесса обучения в больших городах. Все ожидают, что учащиеся вернутся в обычный режим", – сказала Екатерина Дгебуадзе.

Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать оставлять или нет детей на дистанционном обучении.

Темы:
Образование в Грузии (532)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Министерство образования, науки, культуры и спорта, образование, Грузия


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