Школы в Грузии сами будут решать, как организовать учебу

После возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать оставлять или нет детей на дистанционном обучении

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен могут самостоятельно определять школы, заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернутся в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то предположительно учебный процесс возобновится 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, то Межведомственный координационный совет рассмотрим возможность возобновления занятий в феврале.

Дгебуадзе не исключила, что если появится необходимость, занятия в школах будут проходить и по субботам.

"Министерство образования работало по всем направлениям и дало разрешение на защиту права учащихся на здоровье и образование. В это было вложено максимум ресурсов. Мы можем сказать родителям, что их дети будут защищены в школах, и чтобы они не опасались, что установленные нормы не будут соблюдены", – сказала Дгебуадзе журналистам.

Что касается вопроса тестирования сотрудников школ, то тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как и учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.

Ученикам будут измерять температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них будет зафиксирована повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол.

"Если мы посмотрим на статистику, она улучшается с каждым днем. Мы ожидаем, что если процентный показатель упадет ниже определенного уровня, в этом случае Координационный совет обсудит возобновление процесса обучения в больших городах. Все ожидают, что учащиеся вернутся в обычный режим", – сказала Екатерина Дгебуадзе.

Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать оставлять или нет детей на дистанционном обучении.