Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 240

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписан 681 пациент, а с начала пандемии вылечились 249 709

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 240. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 258 351 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 681 человек, с начала пандемии вылечились 249 709 пациентов. Скончались 3 194.

За сутки сделано 9 056 тестов, в том числе 5 490 на антиген и 3 566 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 474 человека, в стационарах – 2 676, в ковид-гостиницах – 268.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.