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Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 240

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (778)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210201/250760508/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-240.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписан 681 пациент, а с начала пандемии вылечились 249 709

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 240. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 258 351 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 681 человек, с начала пандемии вылечились 249 709 пациентов. Скончались 3 194.

За сутки сделано 9 056 тестов, в том числе 5 490 на антиген и 3 566 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 474 человека, в стационарах – 2 676, в ковид-гостиницах – 268.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (778)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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