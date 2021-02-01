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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

COVID-ограничения и штрафы – в Грузии за последние сутки выявили 779 нарушений

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (778)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210201/250760734/COVID-ogranicheniya-i-shtrafy--v-Gruzii-za-poslednie-sutki-vyyavili-779-narusheniy.html

Количество нарушителей масочного режима сокращается медленно, и на этот раз таких оказалось 685 человек

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки оштрафованы 779 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 94 человека, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафовали 685 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (778)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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