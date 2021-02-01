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Школа имени Александра Цинцадзе N150 в столице Грузии

Кто как должен себя вести – в Грузии разработан ковид-протокол для школ

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (779)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210201/250760874/Kto-kak-dolzhen-sebya-vesti---v-Gruzii-razrabotan-kovid-protokol-dlya-shkol.html

С 1 февраля в стране, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновился учебный процесс в школах – педагоги каждые две недели будут проходить тестирование

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный процесс в школах будет максимально безопасным, заявил руководитель департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

Первая тбилисская гимназия
© Sputnik / STRINGER
Школы в Грузии сами будут решать, как организовать учебу

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти, Телави и других регионах страны, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновился учебный процесс в школах.

"При активном участии министерства образования установлены правила поведения каждого ученика и учителя, и в дополнение к уже установленным требованиям к образовательному процессу они обязаны каждые две недели проверять любого работающего в школе человека, не менее 20% коллектива. Но желательно 100%. Есть готовность, существуют ресурсы для этого. Надеюсь, образовательный процесс будет максимально безопасным", – заявил Перадзе.

По его словам, в отношении торговых центров регуляции остаются неизменными, новшество вводится в плане тестирования.

"Что касается поэтапного открытия экономики, также как и возобновление любого образовательного процесса, будет зависит от эпидемиологической ситуации. Координационный совет примет решение, исходя из эпидемиологической ситуации. Когда показатель инфицирования будет меньше 4%, совет примет соответствующее решение", – отметил Перадзе.

Ранее директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что за последнюю неделю удалось добиться стабильной эпидемиологической ситуации, когда ежедневный показатель новых инфицированных снизился до 3,4%.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (779)
Теги:
Школы, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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