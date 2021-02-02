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Пустые улицы. Закрытые кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис

Когда снимут комендантский час в Грузии – прогноз эпидемиолога

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (784)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210202/250769394/Kogda-snimut-komendantskiy-chas-v-Gruzii--prognoz-epidemiologa.html

Такие меры, как комендантский час необходимы для того, чтобы ближе к лету население вернулось к привычному образу жизни

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночное время так называемый комендантский час в Грузии снимут позже других ограничений, самым последним, заявил заместитель главы Национального агентства по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

По его словам, многие в том числе и он сам соскучился по застолью с друзьями в вечерние часы, чего не было в жизни многих жителей Грузии почти год.

Автобус на одной из батумских улиц
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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"Я, например, очень скучал по друзьям, а вы?! Прошел год, а я нигде не был вечером с друзьями. Я говорю о застолье на большом расстоянии, а так соседи ходят друг к другу. Если вы пойдете к соседям, сформируется один кластер, т.е. географически распределится на небольшой площади", - сказал Имнадзе в эфире телеканала Palitranews.

В противном случае, когда люди ездят с одного конца города в другой к своим друзьям и родственникам, вирус охватит гораздо больший географический ареал.

"Мы будем наблюдать за ситуацией, не думаю, что комендантский час сохранится в апреле. Все зависит от того, какая будет ситуация, как мы будем соблюдать правила ношения масок, дистанцию, как будем соблюдать правила бизнес", - сказал Имнадзе.

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photo : Gakharia / FB
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По словам эпидемиолога, такие меры как комендантский час необходимы для того, чтобы ближе к лету население вернулось к привычному образу жизни.

Имнадзе отметил что, снимать ограничения нужно так, чтобы Грузия вновь не оказалась перед лицом катастрофы, как в ноябре - осторожно и поэтапно.

Комендантский час с 22:00 – 05:00 был введен правительством Грузии 9 ноября. А уже с 28 ноября вместе с ужесточением ограничений, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации, были введены новые временные ограничения – с 21:00 до 05:00.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (784)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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