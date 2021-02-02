Минздрав Грузии подбирает клиники, которые первыми начнут вакцинацию

Ответственный процесс вакцинации в первую очередь будет доверен тем клиникам, которые в прошлом имели опыт иммунизации и располагают определенными ресурсами для этого

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Минздрав Грузии уточняет перечень клиник, которые на первом этапе получат вакцины от коронавируса и начнут процесс иммунизации, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

"Больше всего заинтересован в этом лично я" - Гахария о снятии ограничений в Грузии>>

По ее словам, полноценного списка пока не существует, он еще в работе, но уже известно, что препараты будут распределены на десять клиник в трех городах Грузии. Первоначально прививки будут сделаны 15 тысячам медиков.

Вакцинация начнется ориентировочно в конце месяца.

Габуния отметила, что те клиники, которые будут проводить вакцинацию, должны отвечать определенным критериям.

"Десять клиник на первом этапе будет достаточно. Это будут клиники, которые в первую очередь, имеют разрешение на оказание неотложной помощи, опыт проведения иммунизации, а также отдавать себе отчет, что этот процесс связан с большим риском. Есть и специфические требования: клиника должна иметь возможность мобилизации минимум трех бригад на месте, регулировать поток пациентов - вход для них должен быть отдельным и изолированным. Для контроля инфекции отдельным и изолированным должно быть и помещение, где пациенты будут ждать своей очереди на прививку и еще одно помещение, где они смогут переждать после прививки", - сказала Габуния.

Первую партию вакцины от коронавируса Грузия рассчитывает получить в конце февраля через платформу COVAX. Иммунизация населения страны будет производится только вакцинами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: в начале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежищ и т. д.), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.