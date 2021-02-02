Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 858

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 580 пациентов, а с начала пандемии вылечились 250 289

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 858. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 259 209 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 580 человек, с начала пандемии вылечились 250 289 пациентов. Скончались 3 208.

За сутки сделано 17 271 тестов, в том числе 11 459 на антиген и 5 812 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 480 человек, в стационарах – 2520, в ковид-гостиницах – 283.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.