Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 339 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 858 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 17,2 тысячи тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 339 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 53 Имерети 158 Квемо Картли 49 Шида Картли 50 Гурия 38 Самегрело - Земо Сванети 85 Кахети 44 Мцхета-Мтианети 21 Самцхе-Джавахети 15 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 686 активных случаев заражения, из которых 2 520 человек проходят лечение в клиниках, 283 – в ковид-гостиницах, а 2 883 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 575 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 260 тысяч случаев, скончались 3 208 человек.