Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 858 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 17,2 тысячи тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 339 новых инфицированных.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|53
|Имерети
|158
|Квемо Картли
|49
|Шида Картли
|50
|Гурия
|38
|Самегрело - Земо Сванети
|85
|Кахети
|44
|Мцхета-Мтианети
|21
|Самцхе-Джавахети
|15
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
В настоящее время в стране зарегистрировано 5 686 активных случаев заражения, из которых 2 520 человек проходят лечение в клиниках, 283 – в ковид-гостиницах, а 2 883 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 575 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 260 тысяч случаев, скончались 3 208 человек.