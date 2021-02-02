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Молодая женщина в маске среди толпы

Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (787)
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Sputnik Грузия
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Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 339 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 858 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 17,2 тысячи тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 339 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  53
 Имерети 158
 Квемо Картли  49
 Шида Картли  50
 Гурия  38
 Самегрело - Земо Сванети  85
 Кахети  44
 Мцхета-Мтианети  21
 Самцхе-Джавахети  15
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  6

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 686 активных случаев заражения, из которых 2 520 человек проходят лечение в клиниках, 283 – в ковид-гостиницах, а 2 883 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 575 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 160 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 260 тысяч случаев, скончались 3 208 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (787)


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