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Патрульная полиция

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки оштрафованы более 800 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов выписано за нарушение правила ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки оштрафованы 805 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Кафе на приморском бульваре в Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Один из ресторанов в Батуми "нарвался" на крупный штраф

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 164 человека, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафовали 641 человека. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.



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