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ПЦР тестирование на коронавирус

В пенитенциарной системе Грузии завершился первый этап тестирования на COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (788)
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Sputnik Грузия
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В Специальной пенитенциарной службе заявляют, что результаты тестирования контингента показали, что ситуация в местах заключения полностью контролируется

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Завершен первый этап интенсивного тестирования в пенитенциарных учреждениях Грузии – из 11 944 проведенных тестов только 194 результата оказались положительными, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

Тюрьма
© photo: Sputnik / Mikhail Turgiev
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"Состояние инфицированных стабильное, большинство из них так называемые бессимптомные пациенты, у некоторых легкие симптомы. Они находятся под наблюдением медперсонала учреждения и изолированы от остальных. Если осужденных необходимо госпитализировать, пенитенциарная служба обеспечит их госпитализацию и предоставление соответствующих медицинских услуг", - говорится в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, повторное ПЦР-тестирование (с интервалом в две недели) уже проведено в девяти пенитенциарных учреждениях. А в учреждении N5 (женская тюрьма) тестирование провели в третий раз - сделано всего 2988 тестов. COVID-19 был выявлен у 26 осужденных, из них 23 пациента уже выздоровели.

Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных. Несмотря на выявление случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем, отмечают в ведомстве.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (788)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тюрьма, Грузия


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