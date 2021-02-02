В пенитенциарной системе Грузии завершился первый этап тестирования на COVID-19

В Специальной пенитенциарной службе заявляют, что результаты тестирования контингента показали, что ситуация в местах заключения полностью контролируется

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Завершен первый этап интенсивного тестирования в пенитенциарных учреждениях Грузии – из 11 944 проведенных тестов только 194 результата оказались положительными, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

"Состояние инфицированных стабильное, большинство из них так называемые бессимптомные пациенты, у некоторых легкие симптомы. Они находятся под наблюдением медперсонала учреждения и изолированы от остальных. Если осужденных необходимо госпитализировать, пенитенциарная служба обеспечит их госпитализацию и предоставление соответствующих медицинских услуг", - говорится в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, повторное ПЦР-тестирование (с интервалом в две недели) уже проведено в девяти пенитенциарных учреждениях. А в учреждении N5 (женская тюрьма) тестирование провели в третий раз - сделано всего 2988 тестов. COVID-19 был выявлен у 26 осужденных, из них 23 пациента уже выздоровели.

Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных. Несмотря на выявление случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем, отмечают в ведомстве.