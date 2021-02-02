Кто первым получит вакцину от коронавируса в Грузии

Грузия получила подтверждения от платформы COVAX о получении первых 29,25 тысячи доз вакцины Pfizer во второй половине февраля

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Первыми в Грузии будут привиты медики, и прививки будут проводится в 10 основных и пяти резервных клиник в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Грузия получила подтверждения от платформы COVAX о получении первой партии вакцины Pfizer во второй половине февраля, в которой 29 250 доз. Прививка делается два раза, исходя из этого, ее хватит на 14 тысяч человек", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, все первые кандидаты на прививку – медицинские работники, и их отбор для вакцинации уже начался.

"Это врачи, санитары, младший медицинский персонал и среди них идет распределение приоритетов, так как в Грузии работает 75 тысяч медработников. Из них целью нашего плана является 49 тысяч человек – 60%. Мы уже начали сбор информации о них и на сегодняшнее утро на специальном портале были загружены данные о 27 тысячах. Медицинские учреждения сами расставляют приоритеты, приоритетные – те кто непосредственно работает с зараженными коронавирусом", - сказал Гамкрелидзе на брифинге.

Глава Центра здравоохранения пояснил, что для вакцинации база данных врачей будет сравнена с данным инфицированных, так как вакцинировать можно уже спустя три месяца после перенесенной инфекции.

"На первом этапе будут вакцинированы работники госпитального сектора. Министерство уже выбрало около 10 основных и еще 5 резервных больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где будут проводится прививки примерно 40 бригадами. Каждая бригада будет состоять из трех человек – прививающий , врач, который опрашивает при помощи специального опросника, а также регистратор, который вносит данные прививаемого в электронный модуль иммунизации. Каждая бригада сможет привить 40-42 человека в день", -сказал Гамкрелидзе.

При этом, он пояснил, что все привитые через три недели будут вновь приглашены на повторную прививку.

По словам Гамкрелидзе прививки от коронавируса для медперсонала только первый этап, за которым последует вакцинация находящихся в домах престарелых, после люди старше 75, потом старше 65, потом старше 55 и так далее.

Согласно официальной статистике Национального центра контроля заболеваний, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии в 2020 году скончались 62 медицинских сотрудника – это 0,4% из общего числа инфицированных медиков. В целом медперсонал составляет 6% от общего числа зараженных коронавирусом в Грузии

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 260 тысяч случаев, скончались 3 208 человек.