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Bloomberg

Bloomberg оценил состояние Иванишвили

© photo: Sputnik / Alexander Demyanchuk
Общество
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Иванишвили уходит из политики - причины и реакции (15)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210203/250779059/Bloomberg-otsenil-sostoyanie-Ivanishvili.html

По информации BBI, состояние за прошлый год у Иванишвили не изменилось, в то время как в январе оно уменьшилось на 25 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Состояние богатейшего человека Грузии – Бидзины Иванишвили, оценивается в 5,67 миллиарда долларов согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Иванишвили занимает в рейтинге 458 место. По информации BBI, состояние за прошлый год у Иванишвили не изменилось, в то время как в январе оно уменьшилось на 25 миллионов долларов.

Дендрологический парк в Шекветили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту"

В BBI отмечается, что средства бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях.

Сам грузинский миллиардер ранее в интервью изданию "Entrepreneur Sakartvelo" отказался называть размер своего нынешнего капитала, отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиями Forbs и Bloomberg, следовательно, он не знает, по каким критериям они определяют его состояние.

Прежде чем уйти из политики, учредитель партии "Грузинская мечта" и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".

Темы:
Иванишвили уходит из политики - причины и реакции (15)
Теги:
Bloomberg Billionaires Index, Bloomberg, Бидзина Иванишвили, Грузия


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