Bloomberg оценил состояние Иванишвили

По информации BBI, состояние за прошлый год у Иванишвили не изменилось, в то время как в январе оно уменьшилось на 25 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Состояние богатейшего человека Грузии – Бидзины Иванишвили, оценивается в 5,67 миллиарда долларов согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Иванишвили занимает в рейтинге 458 место. По информации BBI, состояние за прошлый год у Иванишвили не изменилось, в то время как в январе оно уменьшилось на 25 миллионов долларов.

В BBI отмечается, что средства бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях.

Сам грузинский миллиардер ранее в интервью изданию "Entrepreneur Sakartvelo" отказался называть размер своего нынешнего капитала, отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиями Forbs и Bloomberg, следовательно, он не знает, по каким критериям они определяют его состояние.

Прежде чем уйти из политики, учредитель партии "Грузинская мечта" и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".