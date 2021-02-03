Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 688

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 688. Скончались 13 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 259 897 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 788 человек, с начала пандемии вылечились 251 077 пациентов. Скончались 3 221.
За сутки сделано 15 792 теста, в том числе 9 579 на антиген и 6 213 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 487 человек, в стационарах – 2 384, в ковид-гостиницах – 292.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.