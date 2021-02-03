Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 688

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 788 пациентов, а с начала пандемии вылечились 251 077

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 688. Скончались 13 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 259 897 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 788 человек, с начала пандемии вылечились 251 077 пациентов. Скончались 3 221.

За сутки сделано 15 792 теста, в том числе 9 579 на антиген и 6 213 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 487 человек, в стационарах – 2 384, в ковид-гостиницах – 292.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.