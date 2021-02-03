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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет как прохожие носят маски

Ковид-ограничения в Грузии за сутки нарушили 680 человек

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (792)
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. За минувшие сутки сотрудники полиции оштрафовали 680 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Эпидемия коронавируса - люди в масках в торговом центре
© Sputnik / STRINGER
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 110 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафованы 570 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (792)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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