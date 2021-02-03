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Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года

Ни одного случая закрытия школ – Минздрав Грузии прокомментировал обстановку с учебой

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (793)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210203/250784843/Ni-odnogo-sluchaya-zakrytiya-shkol--Minzdrav-Gruzii-prokommentiroval-obstanovku-s-ucheboy-.html

Что происходит в открывшихся с 1 февраля школах страны и как обстоят дела с безопасностью – эту тему прокомментировали в министерстве здравоохранения

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. С 1 февраля в пяти городах Грузии возобновилась очная учеба в классах, и с тех пор Минздравом пока не зафиксировано ни одного случая закрытия школ из-за выявления случаев коронавируса, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.

"Случаев закрытия школ не было. Все школы успешно начали и продолжают функционировать. Было небольшое количество учеников, которые приняли решение продолжить учебу в дистанционном режиме", – отметила Габуния.

При этом, по словам Габуния, в Телави у двух учеников выявили коронавирус. Классы, в которых учились дети, перешли на двухнедельную самоизоляцию и продолжат учебу в онлайн-режиме. Необходимости закрытия школ нет, уверяют в Минздраве.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то, предположительно, учебный процесс возобновится 1 марта.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной и показатель положительных случаев опустится ниже 4%, сейчас он составляет 4,3%, межведомственный координационный совет рассмотрит возможность возобновления занятий в феврале и в других школах.

В ведомстве отмечают, что тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.

В данное время ученикам измеряют температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них фиксируется повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол. Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать, оставлять или нет детей на дистанционном обучении.

Самый низкий показатель положительных случаев на коронавирус зафиксирован в Аджарии – 1%. Там дети уже вернулись в классы. В Тбилиси данный показатель составляет – 5%, в Имерети – 6%, Квемо Картли – 3%.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (793)


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