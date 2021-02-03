Макулатура в обмен на книги: жителям дома престарелых в Тбилиси подарили литературу

Собранная городскими властями за год макулатура была обменена на книги, которые отправили в дом престарелых

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Жители муниципального дома для престарелых в Тбилиси получили в рамках Всемирного дня чтения книг вслух художественную и научную литературу.

Мероприятие прошло по инициативе Комиссии по образованию и культуре тбилисского сакребуло (горсовета). Собранная ведомством за год макулатура была обменена на книги, которые и были отправлены в дом престарелых.

По словам председателя комиссии Тинатин Ниблошвили, пожилые люди, проживающие в пансионате, заранее назвали желаемую литературу.

"Мне очень хотелось отметить День чтения книг в 2021 году иначе и порадовать людей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании общества. Поэтому по их просьбе мы закупили самые свежие издания – художественную литературу и словари", – сказала Ниблошвили.

Всемирный день чтения книг – всемирно известное мероприятие, которое объединяет более 30 миллионов человек из 100 разных стран под общим лозунгом: "Читайте вслух, измените мир!" Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.