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Весна в столице Грузии. Пожилая женщина сидит на лавочке и читает

Макулатура в обмен на книги: жителям дома престарелых в Тбилиси подарили литературу

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2249)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210203/250785182/Makulatura-v-obmen-na-knigi-zhitelyam-doma-prestarelykh-v-Tbilisi-podarili-literaturu.html

Собранная городскими властями за год макулатура была обменена на книги, которые отправили в дом престарелых

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Жители муниципального дома для престарелых в Тбилиси получили в рамках Всемирного дня чтения книг вслух художественную и научную литературу.

Девушка читает книгу в библиотеке
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Мероприятие прошло по инициативе Комиссии по образованию и культуре тбилисского сакребуло (горсовета). Собранная ведомством за год макулатура была обменена на книги, которые и были отправлены в дом престарелых.

По словам председателя комиссии Тинатин Ниблошвили, пожилые люди, проживающие в пансионате, заранее назвали желаемую литературу.

"Мне очень хотелось отметить День чтения книг в 2021 году иначе и порадовать людей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании общества. Поэтому по их просьбе мы закупили самые свежие издания – художественную литературу и словари", – сказала Ниблошвили.

Всемирный день чтения книг – всемирно известное мероприятие, которое объединяет более 30 миллионов человек из 100 разных стран под общим лозунгом: "Читайте вслух, измените мир!" Этот день дает людям со всего мира возможность разделить радость чтения книги вслух и внести свой вклад в популяризацию чтения.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2249)


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