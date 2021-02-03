Самовольно открывшиеся 6 февраля рестораны Грузии будут оштрафованы

Не все рестораны планируют открыться в субботу, подавляющее большинство следует плану постепенного открытия, отметили в департаменте инспекции труда

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Рестораны, которые самовольно возобновят работу в субботу, 6 февраля, будут оштрафованы, об этом после очередного Межведомственного координационного совета заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.

Накануне соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания "Гастронавт" Леван Кокиашвили опубликовал в Facebook заявление, согласно которому 6 февраля около 200 ресторанов в Грузии откроются и будут работать в обычном режиме, в знак протеста против действующих в стране коронавирусных ограничений.

Тем временем, по словам Перадзе, ожидается, что к концу недели с представителями ресторанов будет достигнуто соглашение.

"Если в этом возникнет острая необходимость (надеюсь, наши отношения не дойдут до этого этапа), естественно, будут применены санкции. Это штраф в 2 тысячи лари для физического лица и 10 тысяч лари для юридического лица, а повторное нарушение влечет уголовную ответственность и опечатывание объекта", - напомнил Перадзе.

Здесь же руководитель департамента инспекции труда подчеркнул, что не все рестораны планируют открыться в субботу и подавляющее большинство следует плану постепенного открытия, предложенному правительством.

По словам Перадзе, 1-2 февраля после снятия некоторых ограничений инспекция труда проверила 1 719 объектов, из которых три были оштрафованы. Все три случая были зафиксированы в Аджарии, где с 1 февраля правительство разрешило возобновить работу объектам питания открытого типа.

Глава департамента инспекции труда также отметил, что создан специальный портал, где регистрируются компании, а затем при помощи этого же ресурса осуществляют обязательное тестирование сотрудников.

"Первыми в эту программу подключаются торговые центры и предприятия оптовой и розничной торговли, где работает 30 и более человек. Всего, по состоянию на 2 февраля, было зарегистрировано 44 молла, по которым инспекция труда выдала положительное заключение, поскольку они соответствовали норме тестирования - не менее 20% сотрудников. Также имеется 23 предприятия оптовой и розничной торговли с 30 и более сотрудниками, 17 из которых получили положительное заключение. На данном этапе шесть объектов не соответствуют требованиям", - сказал Перадзе.

Всего в масштабе страны после введения ограничений 28 ноября сотрудники инспекции труда проверили 52 263 объекта на соблюдение ограничений и рекомендаций.