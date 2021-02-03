Возмущенные историей с мытьем туалетов активисты на западе Грузии требуют отставки мэра

В городке, который все это время вел тихую мирную жизнь, произошел настоящий социальный взрыв, на погашение которого были брошены все силы полиции

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В центре маленького городка Чхороцку на западе Грузии неспокойно - здесь проходит акция протеста возмущенных горожан и гражданских активистов, требующих отставки мэра.

Как семиклассников заставили чистить туалеты мэрии - детали скандала на западе Грузии>>

Между участниками акции и полицией, охраняющий административное здание мэрии, несколько раз происходили столкновения.

Поводом для акции послужила скандальная история с детьми, который заставили мыть туалеты.

По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала "субботник" по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии. Цель акции непонятна, тем более что женщина с января не работает в муниципалитете.

Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.

Помимо того, что по факту начато следствие, эта история вызвала и волну протеста в тихом городке. Уже второй день у административного здания собираются люди и выражают свое возмущение.

Страсти накалились после того, как оппозиционным депутатам полиция не разрешила войти в здание мэрии. Попытки участников акции встретиться с мэром Чхороцку и лично услышать объяснения не увенчались успехом.

По словам гражданского активиста Ираклия Кварацхелия, депутаты имели законное право войти в здание.

"Грузия узурпирована, конкретно Чхороцку узурпирован Дато Гогуа (мэр муниципалитета) и несколькими его приспешниками, считающих себя королями. Мне, Лии Читанава и нескольким представителям оппозиции, в том числе Объединенной оппозиции, не дают возможность войти в здание горсовета. От лица участников акции я обращаюсь к Народному защитнику Нино Ломджария, путь она приедет и на месте разберется с ситуацией, с тем, что на самом деле происходит в Чхороцку", - сказал член «Единого национального движения» Рамаз Гулуа.

"Восемь дней не было никакой реакции (на скандал с детьми), никто из виновных не был наказан. Детей и родителей запугивают", - сказал активист движения "Измени" Отар Шенгелия.

Сейчас на месте проведения акции ситуацию удалось нормализовать.