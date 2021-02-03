Грузия готова к вакцинации - глава Минздрава

Первая партия вакцины Pfizer поступит в страну в конце февраля. Первыми вакцинацию пройдут врачи и медперсонал, работающие с инфицированными пациентами

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе побывала в тбилисской инфекционной больнице и ознакомилась с условиями для хранения вакцины от коронавируса.

Кто первым получит вакцину от коронавируса в Грузии>>

По словам Тикарадзе, тбилисская инфекционная больница уже готова к началу процесса вакцинации. Исходя из того, что для получения вакцины нужны специальные условия и так называемая ультрахолодильная цепь, в процесс вакцинации подключатся те клиники, которые имеют соответствующий для этого ресурс.

Медицинские учреждения должны иметь разрешение на оказание неотложной медицинской помощи, также опыт иммунизации и возможность мобилизации минимум трех бригад, изолированный вход и пространство ожидания после вакцинации. Минздрав Грузии выбрал в Тбилиси, Кутаиси и Батуми десять медучреждений и пять резервных клиник для начала вакцинации.

"Грузия готова к вакцинации. Министерство здравоохранения вело успешные переговоры, в результате которых в конце февраля мы получим первую партию вакцины и начнем вакцинировать в первую очередь врачей, людей, которые находятся в более тесном контакте с инфицированными", - заявила Тикарадзе.

В тбилисской инфекционной больнице все готово для получения вакцины Pfizer. По словам Тикарадзе, важно, чтобы была учтена каждая деталь, чтобы процесс осуществлялся безопасно для медиков, а в дальнейшем для всех остальных граждан.

Она также сообщила, что Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности начало детальное изучение всех клиник.

Помимо этого, уже начата регистрация медицинского персонала в базе данных Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Тикарадзе отметила, что регистрационная база готова и в нее будут внесены все, кто пройдет вакцинацию. Личная информация каждого человека будет защищена, однако в том случае, если ему понадобится справка об иммунизации для представления на работу или путешествия, он сможет получить этот документ.

По словам директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в клинике два ультрасовременных холодильника, позволяющих хранить вакцину при температурном режиме -80 градусов.

"У нас достаточное количество таких холодильников, они есть в лаборатории Лугара, есть в Кутаиси и Батуми, есть и у нас", - заявил Церцвадзе.

Грузия получила подтверждения от платформы COVAX о получении первой партии вакцины Pfizer во второй половине февраля в количестве 29 250 доз. Прививка делается два раза, исходя из этого, ее хватит на 14 тысяч человек. Первыми будут вакцинированы врачи и медперсонал.

В Грузии работает 75 тысяч медработников. Вакцинированы первыми будут те врачи и медперсонал, которые относят к приоритетным группам и имеют непосредственный контакт с инфицированными.

Прививки в Грузии будут проводить примерно 40 бригад. Каждая бригада будет состоять из трех человек – прививающий, врач, который опрашивает пациента по специальному опроснику, а также регистратор, который вносит данные прививаемого в электронный модуль иммунизации. Каждая бригада сможет вакцинировать по 40-42 человека в день.

Прививки от коронавируса для медперсонала только первый этап, за которым последует вакцинация находящихся в домах престарелых, после людей старше 75, потом старше 65, потом старше 55 и так далее.

Согласно официальной статистике Национального центра контроля заболеваний, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии в 2020 году скончались 62 медицинских сотрудника – это 0,4% из общего числа инфицированных медиков. В целом медперсонал составляет 6% от общего числа зараженных коронавирусом в Грузии

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года.