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Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация жителей Пекина, Китай

На первом этапе Грузия может рассчитывать на 214 тысяч доз вакцины от COVID-19

© AP Photo / Peng Ziyang
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (800)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250790298/Skolko-doz-vaktsiny-vydelyaet-Gruzii-platforma-COVAX.html

Платформа COVAX уже распределила вакцины на 145 стран мира, Грузия на первом этапе получит 214 тысяч доз вакцины от коронавируса для иммунизации медиков

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. На первом этапе Грузия получит 214 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Платформа COVAX обнародовала прогноз распределения вакцины между странами.

COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.

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Вакцины на 145 стран мира будут распределены в феврале. В каждой стране их хватит для иммунизации, предположительно, 3,3% населения.

Согласно документу, опубликованному платформой COVAX, Грузия получит 214 тысяч доз вакцины, Азербайджан – 506 тысяч, Армения – 146 тысяч, а Украина – 1 215 000.

Больше всего доз достается Индии (97 164 000), Бандладеш (12 782 000) и Бразилии (10 672 000).

Вакцинация
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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По предварительным расчетам, дистрибуция вакцин должна завершиться в 145 странах до июня.

В COVAX отмечают, что документ основан на предварительных прогнозах и цифры могут измениться. С помощью данной платформы произойдет дистрибуция вакцин британо-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Согласно плану COVAX, до конца 2021 года во всем мире должно быть роздано два миллиарда доз вакцины.

Грузия уже готова получить вакцину и начать вакцинацию. Исходя из того, что для получения вакцины нужны специальные условия и так называемая ультрахолодильная цепь, в процесс вакцинации включатся те большие клиники страны, которые имеют соответствующий для этого ресурс.

В Грузии уже начата регистрация медицинского персонала в базе данных Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Именно медики будут первыми вакцинированы от коронавируса.

Прививки в Грузии будут проводить примерно 40 бригад. Каждая бригада будет состоять из трех человек – прививающий, врач, который опрашивает при помощи специального опросника, а также регистратор, который вносит данные прививаемого в электронный модуль иммунизации. Каждая бригада сможет привить по 40-42 человека в день.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (800)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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