Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 583

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписан 671 пациент, а с начала пандемии вылечились 251 748

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 583. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 260 480 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 671 человек, с начала пандемии вылечились 251 748 пациентов. Скончались 3 240.

За сутки сделано 16 605 тестов, в том числе 9 917 на антиген и 6 688 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 430 человек, в стационарах – 2 341, в ковид-гостиницах – 277.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.