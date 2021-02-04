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Пустой школьный класс. Архивное фото

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля

© photo: Sputnik / Igor Russak
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (534)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250791646/Ochnaya-ucheba-vozobnovitsya-v-shkolakh-Gruzii-s-15-fevralya.html

Учеба в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже возобновилась 1 февраля. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс в этих городах возобновится 1 марта

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария в четверг, 4 февраля.

"Это значит, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси дети продолжат учиться в школах, что крайне важно", – отметил Гахария перед началом заседания правительства.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс возобновится в этих городах 1 марта.

Одним из условий для досрочного открытия школ называлась стабильная эпидситуация в стране и показатель положительных случаев, который должен был опуститься ниже 4%. До сих пор он составлял 4,3%.

Темы:
Образование в Грузии (534)


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