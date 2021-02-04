Учеба в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже возобновилась 1 февраля. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс в этих городах возобновится 1 марта

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария в четверг, 4 февраля.

"Это значит, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси дети продолжат учиться в школах, что крайне важно", – отметил Гахария перед началом заседания правительства.

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс возобновится в этих городах 1 марта.

Одним из условий для досрочного открытия школ называлась стабильная эпидситуация в стране и показатель положительных случаев, который должен был опуститься ниже 4%. До сих пор он составлял 4,3%.