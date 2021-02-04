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Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (800)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250791950/Kovid-geografiya-Gruzii-bolshe-vsego-infitsirovannykh-v-Tbilisi.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 243 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 16 605 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 917 на антиген и 6 688 ПЦР. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 243 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  34
 Имерети  89
 Квемо Картли  46
 Шида Картли  31
 Гурия  10
 Самегрело - Земо Сванети  58
 Кахети  48
 Мцхета-Мтианети  2
 Самцхе-Джавахети  9
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  4

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 466 активных случаев заражения, из которых 2 341 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, а 2 848 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 529 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 153 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 240 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (800)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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