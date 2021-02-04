Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 16 605 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 917 на антиген и 6 688 ПЦР. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 243 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 34 Имерети 89 Квемо Картли 46 Шида Картли 31 Гурия 10 Самегрело - Земо Сванети 58 Кахети 48 Мцхета-Мтианети 2 Самцхе-Джавахети 9 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 466 активных случаев заражения, из которых 2 341 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, а 2 848 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 529 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 153 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 240 человек.