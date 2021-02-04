Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 16 605 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 917 на антиген и 6 688 ПЦР. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси – 243 новых инфицированных.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|34
|Имерети
|89
|Квемо Картли
|46
|Шида Картли
|31
|Гурия
|10
|Самегрело - Земо Сванети
|58
|Кахети
|48
|Мцхета-Мтианети
|2
|Самцхе-Джавахети
|9
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
В настоящее время в стране зарегистрировано 5 466 активных случаев заражения, из которых 2 341 человек проходят лечение в клиниках, 277 – в ковид-гостиницах, а 2 848 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 529 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 153 человека.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 240 человек.