Нарушения ковид-ограничений: статистика МВД Грузии за сутки

Больше всего жители Грузии нарушают правило ношения масок в общественных местах – 631 штраф за сутки

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. За минувшие сутки сотрудники полиции оштрафовали 765 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 134 человека, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафованы 631 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.