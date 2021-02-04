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Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года

"Такого закона нет" – у здания МВД Грузии протестуют против штрафов за неношение масок

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250793297/Takogo-zakona-net---u-zdaniya-MVD-Gruzii-protestuyut-protiv-shtrafov-za-nenoshenie-masok.html

Ежедневные рейды МВД Грузии показывают, что больше всего штрафов приходится за нарушение масочного режима, однако представители НПО не могут найти соответствующей нормы в действующем законодательстве Грузии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Акция протеста в эти минуты у здания министерства внутренних дел Грузии проводят пять неправительственных организаций, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года

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Главное требование участников акции – упразднить штрафы за нарушение правил ношения масок. Представители НПО называют эти штрафы незаконными.

"Сегодня штрафуют граждан, которые не носят маски в открытом пространстве. Если посмотреть наш кодекс, в статье нет соответствующей поправки. К этому добавляется инициированный правительством Грузии 2 декабря закон, где прямо написано, что поправки должны быть внесены. Однако, их пока нет. Следовательно, все эти штрафы являются незаконными", – заявил член НПО "Молодое поколение" Давид Дорениани.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии ужесточают штраф за повторное нарушение правил ношения маски

По мнению еще одной участницы акции – представителя центра мониторинга "Общество" Екатерины Кереселидзе, сначала нужно принять закон, а потому уже спрашивать за его нарушение.

"В первую очередь мы призываем граждан соблюдать закон. Просто ни в одном законе не написано, что мы должны носить маски в открытом пространстве. Поэтому пусть они (парламент) сначала внесут изменения в закон, а затем, пожалуйста, пусть штрафуют. Никто не будет против", – заявила Кереселидзе.

На данный момент размер штрафа за нарушение масочного режима составляет 20 лари (около 6 долларов).

Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года

В четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что наряду со смягчением ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронасируса, правительство Грузии рассматривает вопрос ужесточения санкций за их нарушение.

В частности, как отметил глава грузинского правительства, планируется удвоить штраф за повторное нарушение правил ношения масок.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (804)
Теги:
Ограничения, Акция, Грузия


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