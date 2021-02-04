"Такого закона нет" – у здания МВД Грузии протестуют против штрафов за неношение масок

Ежедневные рейды МВД Грузии показывают, что больше всего штрафов приходится за нарушение масочного режима, однако представители НПО не могут найти соответствующей нормы в действующем законодательстве Грузии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Акция протеста в эти минуты у здания министерства внутренних дел Грузии проводят пять неправительственных организаций, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года

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Главное требование участников акции – упразднить штрафы за нарушение правил ношения масок. Представители НПО называют эти штрафы незаконными.

"Сегодня штрафуют граждан, которые не носят маски в открытом пространстве. Если посмотреть наш кодекс, в статье нет соответствующей поправки. К этому добавляется инициированный правительством Грузии 2 декабря закон, где прямо написано, что поправки должны быть внесены. Однако, их пока нет. Следовательно, все эти штрафы являются незаконными", – заявил член НПО "Молодое поколение" Давид Дорениани.

По мнению еще одной участницы акции – представителя центра мониторинга "Общество" Екатерины Кереселидзе, сначала нужно принять закон, а потому уже спрашивать за его нарушение.

"В первую очередь мы призываем граждан соблюдать закон. Просто ни в одном законе не написано, что мы должны носить маски в открытом пространстве. Поэтому пусть они (парламент) сначала внесут изменения в закон, а затем, пожалуйста, пусть штрафуют. Никто не будет против", – заявила Кереселидзе.

На данный момент размер штрафа за нарушение масочного режима составляет 20 лари (около 6 долларов).

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста у здания МВД Грузии 4 февраля 2021 года

В четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что наряду со смягчением ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронасируса, правительство Грузии рассматривает вопрос ужесточения санкций за их нарушение.

В частности, как отметил глава грузинского правительства, планируется удвоить штраф за повторное нарушение правил ношения масок.