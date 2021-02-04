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Нино Нинидзе и Максим Виторган на отдыхе

Нино Нинидзе и Максим Виторган отдыхают в Африке

photo: Ninosha13 / Instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (409)
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Прекрасная погода, дикие животные и абсолютно новая культура – для своего отдыха звездная пара решила выбрать Танзанию

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе с ее возлюбленным, актером театра и кино Максимом Виторганом, проводят свой отпуск в Танзании.

Пара активно делится фотографиями с отдыха в необычном месте, ведь в основном российские звезды предпочитают экзотические острова. Нинидзе и Виторган сейчас наслаждаются теплой и солнечной погодой, и местной флорой и фауной.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

К примеру, вчера влюбленные были в Национальном парке Танзании "Серенгети", где к ним присоединилась их коллега Виктория Исакова. Так, они все вместе наблюдали и любовались дикими животными, которые гуляли вокруг. Вместе с ними был и местный экскурсовод.

Судя по количеству фотографий, активный отдых Нинидзе по нраву, ведь она, не переставая, делится положительными эмоциями.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Интересно, что поначалу Нино Нинидзе и Максим Виторган скрывали свои отношения. А впервые разговоры об их романе появились в начале лета 2019 года. Оба артиста пережили нелегкий развод: Максим Виторган развелся с российской журналисткой Ксенией Собчак, Нино Нинидзе – с актером Кириллом Плетневым.

У обоих актеров есть дети. У Виторгана – 23-летняя Полина и 18-летний Даниил, а также двухлетний сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак. А у Нинидзе от Плетнева есть сын Александр, ему три года.

Темы:
Светская хроника (409)


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