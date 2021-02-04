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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Скандал в Союзе регби Грузии продолжается: спортсмены протестовали у Дома Юстиции

© Sputnik / STRINGER
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250799038/Skandal-v-Soyuze-regbi-Gruzii-prodolzhaetsya-sportsmeny-protestovali-u-Doma-Yustitsii.html

Государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. У Дома юстиции в Тбилиси сегодня прошла акция протеста - регбисты и представители различных регбийных клубов Грузии пришли услышать решение Агентства гражданского реестра, связанного с регистрацией Ираклия Абусеридзе в качестве президента Союза регби.

Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии (СРГ) 30 декабря 2020 года. В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10.

Новый президент Союза регби Грузии Ираклий Абусеридзе
photo: Irakli Abuseridze / FB
Ираклий Абусеридзе стал новым президентом Союза регби Грузии

Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил. Абусеридзе обжаловал это решение 22 января.

Реестр приступил к рассмотрению жалобы сегодня, а окончательное заключение должно быть опубликовано до 21 февраля.

По данным Гражданского реестра, основная причина отказа в регистрации Абусеридзе заключается в неверных сроках проведения выборов. Так, Союз регби Грузии провел свое первое собрание 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должны были провести не позднее, чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе.

Между тем, по словам участников акции, они будут бороться до конца, требуя восстановления справедливости, так как в Союзе регби есть законно избранный президент и это Ираклий Абусеридзе.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Вице-президент Союза регби Грузии задержан за стрельбу по регбисту

На акции были слышны обвинения в адрес министерства спорта и заинтересованности властей в результатах выборов президента.

"Очень жаль, ведь вначале министерство придерживалось другой позиции. Мы будем бороться, чтобы пронести нашу правду до конца. Конечно, мы будем действовать конструктивно и не планируем никаких беспорядков", - сказал один из участников акции.

Заседание по жалобе Ираклия Абусеридзе началось в 15:00. Участники акции решили не дожидаться его окончания и к этому времени уже разошлись. Они договорились обговорить дальнейший план действий, опираясь на решение, которое примет реестр.

Теги:
Дом юстиции, Союз регби Грузии


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