Скандал в Союзе регби Грузии продолжается: спортсмены протестовали у Дома Юстиции

Государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. У Дома юстиции в Тбилиси сегодня прошла акция протеста - регбисты и представители различных регбийных клубов Грузии пришли услышать решение Агентства гражданского реестра, связанного с регистрацией Ираклия Абусеридзе в качестве президента Союза регби.

Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии (СРГ) 30 декабря 2020 года. В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10.

Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил. Абусеридзе обжаловал это решение 22 января.

Реестр приступил к рассмотрению жалобы сегодня, а окончательное заключение должно быть опубликовано до 21 февраля.

По данным Гражданского реестра, основная причина отказа в регистрации Абусеридзе заключается в неверных сроках проведения выборов. Так, Союз регби Грузии провел свое первое собрание 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должны были провести не позднее, чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе.

Между тем, по словам участников акции, они будут бороться до конца, требуя восстановления справедливости, так как в Союзе регби есть законно избранный президент и это Ираклий Абусеридзе.

На акции были слышны обвинения в адрес министерства спорта и заинтересованности властей в результатах выборов президента.

"Очень жаль, ведь вначале министерство придерживалось другой позиции. Мы будем бороться, чтобы пронести нашу правду до конца. Конечно, мы будем действовать конструктивно и не планируем никаких беспорядков", - сказал один из участников акции.

Заседание по жалобе Ираклия Абусеридзе началось в 15:00. Участники акции решили не дожидаться его окончания и к этому времени уже разошлись. Они договорились обговорить дальнейший план действий, опираясь на решение, которое примет реестр.