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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

Сколько еще понадобится в Грузии ходить в масках: ответ эпидемиолога

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (806)
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Чтобы заставить граждан носить маски, правительство приняло решение ввести увеличенный повторный штраф за нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Масочный режим в Грузии сохранится минимум на год, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В Грузии строгий масочный режим был введен 28 ноября, до этого маску надо было носить в закрытых помещениях и транспорте.

Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса
photo : Patrol Police of Georgia / FB
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"Вы все должны носить маски, которые являются защитным средством. Нам понадобится носить маску еще чуть больше года – с этим надо смириться. Пока 70% населения не будет привито и не будет утверждено эффективное средство от вируса, маска, дистанция и частое мытье рук будут необходимы", - сказал Гамкрелидзе.

Правительство Грузии с 8 февраля начинает снятие большинства ограничений, действующих в Грузии. В силе остаются комендантский час, запрет на междугороднее сообщение и масочный режим.

Между тем нарушение масочного режима является самым частым нарушением ограничений со стороны граждан. Для того чтобы заставить граждан носить маски, правительство приняло решение ввести увеличенный повторный штраф за нарушение масочного режима, а также строго контролировать граждан.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (806)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Амиран Гамкрелидзе, Грузия


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