Земля ваша: предложение мэрии Тбилиси рестораторам

Рестораны смогут поставить на территории перед заведением только скамейки и столы, а не устанавливать конструкции

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси предложила ресторанам воспользоваться площадью перед зданием для обслуживания клиентов.

Рестораны в Грузии возобновят работу с 15 февраля. При этом им разрешено работать только на свежем воздухе.

"Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания сделать открытое пространство на территории перед их собственностью", - говорится в заявлении мэрии.

При этом мэрия отмечает, что рестораны смогут поставить на территории только скамейки и столы, а не устанавливать конструкции.

Таким образом мэрия Тбилиси ответила на жалобы части рестораторов о том, что они не смогут воспользоваться снятием ограничений из-за отсутствия территории перед зданием.

После снятия ограничений все рестораны будут обязаны соблюдать определенные правила и тестировать своих сотрудников на коронавирус.