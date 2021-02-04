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Столичные кафе и рестораны

Земля ваша: предложение мэрии Тбилиси рестораторам

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (806)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250799390/Zemlya-vasha-predlozhenie-merii-Tbilisi-restoratoram.html

Рестораны смогут поставить на территории перед заведением только скамейки и столы, а не устанавливать конструкции

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси предложила ресторанам воспользоваться площадью перед зданием для обслуживания клиентов.

Рестораны в Грузии возобновят работу с 15 февраля. При этом им разрешено работать только на свежем воздухе.

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photo : Patrol Police of Georgia / FB
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"Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания сделать открытое пространство на территории перед их собственностью", - говорится в заявлении мэрии.

При этом мэрия отмечает, что рестораны смогут поставить на территории только скамейки и столы, а не устанавливать конструкции.

Таким образом мэрия Тбилиси ответила на жалобы части рестораторов о том, что они не смогут воспользоваться снятием ограничений из-за отсутствия территории перед зданием.

После снятия ограничений все рестораны будут обязаны соблюдать определенные правила и тестировать своих сотрудников на коронавирус.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (806)


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