Тбилисскую телевышку подсветили в цвета Всемирного дня борьбы с раком

В столице Грузии вместе со многими странами 4 февраля отметили Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В честь Всемирного дня борьбы с раком этой ночью тбилисская телевышка светилась синим и оранжевым цветами.

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4 февраля Всемирный день борьбы с раком, в этот день весь мир объединяется против рака и достопримечательности многих стран осветили цветами этого дня. Главная цель – повысить информированность населения о раке, чтобы избежать миллионов летальных случаев.

Девиз Всемирного дня борьбы с раком – "Мы можем, я могу". Идея празднования этого дня принадлежит Международному союзу по контролю рака (UICC), который призывает власти и людей принимать соответствующие меры для спасения миллионов человек во всем мире.

UICC был основан в Париже в 1933 году после того, как на конгрессе по раку в Мадриде было предложено создать международную организацию, которая будет "способствовать борьбе с раком посредством исследований, терапии и развития общественной деятельности". Союз объединяет 172 страны и 1 200 организаций-членов.

Активная борьба с раком ведется и в Грузии. Как заявил глава службы здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси Гела Чивиашвили, столичный муниципалитет осуществляет разные программы, направленные на борьбу с раком. В частности, осуществляется скрининг заболевания, который включает пять компонентов: бесплатное обследование с целью управления рака таких органов, как щитовидная железа, шейка матки, рак простаты и колоректального рака. Мэрия также финансирует дорогостоящие медикаменты, необходимые для лечения рака груди, осуществляются и программы пересадки стволовых клеток и печени.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается каждый год 4 февраля с 2005 года. Цель этого дня привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.

Рак – это общее обозначение более чем ста болезней, которые могут поражать любой орган и часть организма.