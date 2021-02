Тбилисскую телевышку подсветили в цвета Всемирного дня борьбы с раком

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. В честь Всемирного дня борьбы с раком этой ночью тбилисская телевышка светилась синим и оранжевым цветами.

4 февраля Всемирный день борьбы с раком, в этот день весь мир объединяется против рака и достопримечательности многих стран осветили цветами этого дня. Главная цель – повысить информированность населения о раке, чтобы избежать миллионов летальных случаев.

Девиз Всемирного дня борьбы с раком – "Мы можем, я могу". Идея празднования этого дня принадлежит Международному союзу по контролю рака (UICC), который призывает власти и людей принимать соответствующие меры для спасения миллионов человек во всем мире.

UICC был основан в Париже в 1933 году после того, как на конгрессе по раку в Мадриде было предложено создать международную организацию, которая будет "способствовать борьбе с раком посредством исследований, терапии и развития общественной деятельности". Союз объединяет 172 страны и 1 200 организаций-членов.