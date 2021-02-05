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Эпидемия коронавируса - люди в масках у торгового центра

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (809)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210205/250801057/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-538.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 498 пациентов, а с начала пандемии вылечились 252 246

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 538. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 261 018 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 498 человек, с начала пандемии вылечились 252 246 пациентов. Скончались 3 258.

За сутки сделано 16 808 тестов, в том числе 9 163 на антиген и 7 645 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 478 человек, в стационарах – 2 287, в ковид-гостиницах – 274.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (809)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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