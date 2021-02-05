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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Сколько человек оштрафовали в Грузии за ковид-нарушения?

photo: courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (812)
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Больше всего штрафов было выписано за нарушение правила ношения масок в общественных местах – оштрафовали 646 человек

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. За минувшие сутки сотрудники полиции оштрафовали 735 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса - люди в масках у торгового центра
© Sputnik / STRINGER
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 87 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафованы 646 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (812)


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