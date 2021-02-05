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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

COVID-статистика Грузии: эпидситуация улучшается

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (812)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210205/250801725/COVID-statistika-Gruzii-epidsituatsiya-uluchshaetsya-.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 227 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 538 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 16 808 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 163 на антиген и 7 645 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 227 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  25
 Имерети  83
 Квемо Картли  35
 Шида Картли  44
 Гурия  16
 Самегрело - Земо Сванети  60
 Кахети  31
 Мцхета-Мтианети  9
 Самцхе-Джавахети  6
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  2

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 488 активных случаев заражения, из которых 2 287 человек проходят лечение в клиниках, 274 – в ковид-гостиницах, а 2 927 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 538 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 146 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 258 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (812)


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