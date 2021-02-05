COVID-статистика Грузии: эпидситуация улучшается

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 227 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 538 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 16 808 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 163 на антиген и 7 645 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 227 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 25 Имерети 83 Квемо Картли 35 Шида Картли 44 Гурия 16 Самегрело - Земо Сванети 60 Кахети 31 Мцхета-Мтианети 9 Самцхе-Джавахети 6 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 2

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 488 активных случаев заражения, из которых 2 287 человек проходят лечение в клиниках, 274 – в ковид-гостиницах, а 2 927 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 538 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 146 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 258 человек.