COVID-статистика Грузии: эпидситуация улучшается

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 538 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 16 808 тысяч тестов на коронавирус, из них 9 163 на антиген и 7 645 ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,2%. Среднестатистический за последние 14 дней – 4,2%, за последнюю неделю – 3,75%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 227 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|25
|Имерети
|83
|Квемо Картли
|35
|Шида Картли
|44
|Гурия
|16
|Самегрело - Земо Сванети
|60
|Кахети
|31
|Мцхета-Мтианети
|9
|Самцхе-Джавахети
|6
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|2
В настоящее время в стране зарегистрировано 5 488 активных случаев заражения, из которых 2 287 человек проходят лечение в клиниках, 274 – в ковид-гостиницах, а 2 927 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 538 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 146 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 258 человек.